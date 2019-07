Polizei Paderborn

POL-PB: Rottweiler beißt 8-Jährige

Paderborn (ots)

(mb) In Elsen hat ein angeleinter Rottweiler am Sonntagabend ein 8-jähriges Mädchen gebissen und leicht verletzt.

Die Hundehalterin (49) saß gegen 18.20 Uhr vor einem Eiscafé an der Von-Ketteler-Straße. Ihr Hund lag angeleint daneben. Als ein Mädchen auf Rollerskates vorbeirollte, sprang der Rottweiler auf und biss der 8-Jährigen in ein Bein. Das Kind erlitt eine Bisswunde und wurde in Begleitung der Mutter mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Gegen die Hundehalterin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Polizei informierte zudem das zuständige Ordnungsamt.

