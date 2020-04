Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Garage - Roller entwendet

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend, 03.04.2020, bis Sonntagmittag, 05.04.2020, ist in eine Garage in Weil am Rhein eingebrochen und daraus ein Roller gestohlen worden. Das Garagentor, das sich in einer frei zugänglichen Tiefgarage in der Breslauer Straße befindet, wurde gewaltsam aufgehebelt. Aus der Garage wurde ein mattschwarzer Peugeot-Roller mit einem aktuellen Versicherungskennzeichen mitgenommen. Dieser hat einen Wert von ca. 800 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, ermittelt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell