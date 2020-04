Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag, 03.04.2020, auf der B 518 zwischen Schopfheim und Hasel wurden zwei Personen verletzt. Gegen 15:45 Uhr bog ein 60 Jahre alter Opel-Fahrer von der Bundesstraße nach links auf einen Feldweg ab. Während ein hinter dem Opel fahrender Pkw seine Geschwindigkeit reduzierte, überholte ein folgender 32 Jahre alter Ford-Fahrer und stieß in den abbiegenden Opel. Dieser wurde dadurch gedreht und kam in einer Wiese zum Stillstand. Der Opel-Fahrer sowie die 32-jährige Beifahrerin im Ford wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Blechschaden liegt bei insgesamt ca. 13000 Euro.

