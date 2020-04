Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Mann wird von Traktor überrollt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatte am Samstagmorgen, 04.04.2020, ein Mann in Binzen, als er von einem Traktor überrollt wurde und mit leichten Verletzungen davonkam. Der 49-jährige war am Holz spalten und hatte deshalb einen Spalter in Betrieb, der an einem Traktor angebracht war. Plötzlich machte sich der Traktor selbstständig. Der Mann versuchte das Gefährt zu stoppen und kam dabei unter das Hinterrad. Er überstand das Unglück nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

