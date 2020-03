POL-PDKL: Umweltsünder entsorgt Altöl und Hausrat

Polizeidirektion Kaiserslautern

Altöl hat ein Umweltsünder im Waldbereich nahe dem Windhof auf dem Weg abgelassen, wie am Dienstagnachmittag festgestellt wurde. In der Nähe wurden zudem Tüten mit Hausrat entsorgt, vermutlich von dem gleichen Täter. Zeugen streuten die Öllache auf dem Waldweg mit Bindemitteln ab und verständigten Polizei und Kreisverwaltung. Wichtig wäre für die Ermittler, den Tatzeitraum näher einschränken zu können. In welcher konkreteren Zeitspanne wurde die Tat begangen? Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Umweltverschmutzer unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

