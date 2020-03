Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alle halten zusammen gegen Betrüger

Meisenheim (ots)

Die Kassiererin eines Discounters hat am Dienstag eine 80-Jährige vor einem Betrug bewahrt. Sie hatte die alte Dame gefragt wieso sie Guthabenkarten eines Onlineversandhändlers im Wert von 200 Euro kaufe. Die 80-jährige Kundin erzählte, dass sie einen Anruf erhalten hätte, bei welchem sie einen sechsstelligen Euro-Gewinn versprochen bekam, wenn sie dem Geldverwalter die Codes der Karten telefonisch mitteilen würde. Dank dieser Nachfrage und der damit verbundenen Empfehlung meldete sich die Dame zunächst telefonisch bei der Polizei und konnte in ihrem Vorhaben gestoppt werden. Die Codes hätten direkt einen Zugriff auf die 200 Euro ermöglicht. Die Rentnerin war gerade an den Augen operiert worden und war froh für jede Unterstützung. Der Bezirksbeamte von Meisenheim erklärte der 80-Jährigen die Betrugsmasche und gab ihr allgemeine Verhaltensempfehlungen für weitere Versuche ihr Geld abzuluchsen. Anschließend kontaktierte der Beamte die aufmerksame Kassiererin und sprach ihr ein ausdrückliches Lob für ihre umsichtige Empfehlung gegenüber der alten Dame aus. Steht eine außergewöhnliche Geldverfügung an, sollte man stets darüber nachdenken, den Gedankenaustausch mit Vertrauenspersonen suchen und gegebenenfalls Polizei oder Rechtsberater um Rat fragen. Der vorliegende Fall zeigt, dass man sich gegenseitig helfen und Betrügern das Leben schwermachen kann. |pilek-AH

