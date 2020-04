Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junger Mann randaliert in der Bahnhofstraße - Polizei sucht Zeugen ++ Unfallflucht auf Rossmann-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++ Autofahrerin übersieht abbiegende Trecker ++

Junger Mann randaliert in der Bahnhofstraße - Polizei sucht Zeugen

Sittensen. Nach einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Sittensen nach möglichen Augenzeugen. Ein junger Mann hatte dort gegen 17 Uhr randaliert. Er schob unter anderem einen Müllcontainer auf die Straße und wollte ihn dort umkippen. Ein Zeuge versuchte das zu verhindern. In seiner Wut wollte der Randalierer auch gegen vorbeifahrende Autos zu treten. In einem Fall handelte es sich um einen weißen oder hellgrauen VW Caddy. Vermutlich traf der Mann die Fahrertür. Der Lieferwagen hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter. Im weiteren Verlauf leistete der Randalierer gegenüber den dort eingesetzten Polizeibeamten heftigen Widerstand. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der alkoholisierte Mann in Polizeigewahrsam genommen. Neben einigen Beleidigungen rief er im Streifenwagen laut "Corona, Corona!". Nachdem der Randalierer seinen Rausch in einer Polizeizelle ausgeschlafen und sich wieder beruhigt hatte, wurde er auf freien Fuß gesetzt. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Unfallflucht auf Rossmann-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Sittensen. Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz der Drogerie Rossmann an der Stader Straße ereignet hat, sucht die Polizeistation Sittensen nach Zeugen. Demnach ist ein unbekannter Autofahrer gegen 17 Uhr beim Ausparken mit einem 11-jährigen Radfahrer kollidiert. Der Junge kam zu Fall und zog sich eine leichte Schürfwunde zu. Der unbekannte Autofahrer fragte kurz nach dem Befinden des jungen Radlers, fuhr dann jedoch weg, ohne seine Personalien mitzuteilen. Er soll mit einem Pkw mit Stader Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

Radfahrer angefahren

Gnarrenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Ausfahrtsbereich des REWE-Parkplatzes an der Hindenburgstraße ist am Donnerstagvormittag ein 56-jähriger Radfahrer verletzt worden. Eine 69-jährige Autofahrerin hatte den Parkplatz gegen 11.30 Uhr mit ihrem Mercedes verlassen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den von rechts kommenden Radfahrer. Der Mann stürzte und zog sich dabei Prellungen zu. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf über eintausend Euro.

Autofahrerin übersieht abbiegende Trecker

Bötersen. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Dorfstraße/ Am Weißen Berge ist am Donnerstagnachmittag eine 73-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 14 Uhr mit ihrem VW Touran einen vor ihr fahrenden Lkw überholen wollen. Dabei erkannte sie nicht, dass ein Trecker vor dem Lastwagen gerade nach links abbog. Der Touran kollidierte mit dem Traktor. Die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde von Familienangehörigen in das Rotenburger Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zwanzigtausend Euro.

Radfahrerin bei Sturz verletzt

Rotenburg. Am Donnerstagabend hat sich eine 55-jährige Radfahrerin bei einem Sturz in der Goethestraße verletzt. Die Frau war gegen 21 Uhr alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Sie wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

