Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Cadillac aus Scheune gestohlen ++ Vier junge Männer im Auto verstoßen gegen Corona-Verfügung ++ Einbruch in Fahrradladen ++ Einbrecher stehlen Sonnenbrillen ++

Rotenburg (ots)

Cadillac aus Scheune gestohlen

Heeslingen/Wense. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in eine Scheune an der Straße Viehbrock eingebrochen. Wie sie dort hineinkamen, ist noch unklar. Zunächst nahmen die Unbekannten einige Schlüssel, darunter auch ein Fahrzeugschlüssel, aus einem Schlüsselkasten. Damit konnten sie einen in der Scheune abgestellten schwarzen Cadillac mit dem Kennzeichen ROW-DL 142 starten. Mit dem auffälligen Fahrzeug, einigen Werkzeugen aus der Scheune, einer Geldbörse mit Bargeld und Bankkarten fuhren die Einbrecher davon. Sachdienliche Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

Vier junge Männer im Auto verstoßen gegen Corona-Verfügung

Bremervörde. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Montagnachmittag in der Gnarrenburger Straße einen VW Golf aus dem Landkreis Osterholz gestoppt. Darin saßen drei junge Männer und ein Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 24 Jahren. Alle stammten nicht aus einem gemeinsamen Haushalt. Die Polizei leitete gegen sie ein Bußgeldverfahren ein.

Einbruch in Fahrradladen

Heeslingen. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in einen Fahrradladen an der Marktstraße eingestiegen. Aug der Rückseite des Geschäftshauses kletterten sie über einen zwei Meter hohen Zaun. Dann schlugen sie eine Fensterscheibe zum Werkstattraum ein. Mit einigen Schlüsseln und zehn Euro aus einem Sparschwein machten sich die Unbekannten aus dem Staub.

Einbrecher stehlen Sonnenbrillen

Zeven. Bei einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses an der Molkereistraße haben unbekannte Täter am Ostermontag zwei Brillen und Bargeld gestohlen. Zwischen 6 Uhr früh und 14 Uhr drückten sie ein auf Kipp stehendes Fenster auf und kletterten in die Wohnung. Dort fanden sie die Sonnenbrillen und auch Bargeld und nahmen alles mit.

Unfall nach Überholmanöver

Bötersen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 202 ist am Ostermontag ein 47-jähriger Autofahrer verletzt worden. Die Kollision ereignete sich gegen 8.40 Uhr, als der Mann mit seinem Opel den Toyota eines 35-jährigen Autofahrers überholen wollte. Während des Manövers verlor der der 47-Jährige aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf den Grünstreifen und schleuderte gegen einen Straßenbaum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über fünftausend Euro.

