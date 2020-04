Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Corona-Verfügung: Polizei zieht positive Zwischenbilanz - Bevölkerung hält sich an die Vorgaben ++ 56-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt ++ Eierdiebin wiedererkannt ++

Rotenburg (ots)

Corona-Verfügung: Polizei zieht positive Zwischenbilanz - Bevölkerung hält sich an die Vorgaben

Landkreis Rotenburg. Konsequentes Einschreiten bei Verstößen gegen die seit Mitte März geltende Allgemeinverfügung zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus hatte die Polizei im Landkreis Rotenburg angekündigt. Direkt nach Bekanntgabe der Verfügungslage zeigten die Beamten zunächst in den innerstädtischen Bereichen in Rotenburg, Zeven und Bremervörde starke Präsenz und beließen es vorerst bei Ermahnungen, sich an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. Begleitet wurden die gemeinsamen Maßnahmen von Polizei und Ordnungsbehörden durch die Öffentlichkeitsarbeit in den Printmedien und den sozialen Netzwerken. Rückmeldungen aus der Bevölkerung belegten eine breite Zustimmung für die Ankündigung regelmäßiger Kontrollen.

In den folgenden Wochen weitete die Polizei ihre Kontrollen auf den gesamten Landkreis aus und leitete bei Verstößen Bußgeld- und Strafverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein. Nicht selten erhielten die Beamten Hinweise direkt aus der Bevölkerung. Bei den Betroffenen handelte es sich größtenteils um junge Menschen, die sich zu Feiern oder mit mehreren Personen in der Öffentlichkeit getroffen hatte. Aber auch Menschen mittleren Alters kamen entgegen der Corona-Verfügung zusammen. Einige Male hielten Streifenbesatzungen Verkehrsteilnehmer an, die mit zu vielen Insassen unerlaubt im Auto unterwegs waren. Insgesamt zählen die Beamten bisher eingeleitete Verfahren im mittleren zweistelligen Bereich.

Nach Einschätzung der Polizei hat sich die Bevölkerung sehr schnell an die Einschränkungen gewöhnt und verhält sich größtenteils verantwortungsbewusst und vorschriftsmäßig. Auch nach den familiären Lockerungen der Verfügung vor dem Osterwochenende verzeichneten die Beamten keinen auffälligen Anstieg an Verstößen.

56-jähriger Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Westeresch. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Landesstraße 131 und der Neubauerstraße ist am Mittwochvormittag ein 56-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der Mann hatte kurz nach 9 Uhr ein vor ihm fahrendes Gespann überholen wollen, dabei aber vermutlich übersehen, dass es sich schon im Abbiegevorgang befand. Der Biker konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. Er kam mit schweren Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund achttausend Euro.

Eierdiebin wiedererkannt

Brauel. Die Zevener Polizei ermittelt derzeit gegen eine Frau, die in der vergangenen Woche Eier und Kartoffeln aus einem landwirtschaftlichen Verkaufsstand an der Müller-Brauel-Straße gestohlen hat. Aufgrund der Aufnahmen einer Überwachungskamera erkannte die Geschädigte die Tatverdächtige beim Einkaufen wieder. Sie sprach die Frau direkt auf den Diebstahl an. Sie gab die Tat zu und bezahlte im Nachhinein für die gestohlenen Waren. Die Geschädigte erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Holzspalter aus Werkstatt gestohlen

Kirchwalsede. In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in den Werkstattraum eines landwirtschaftlichen Anwesens in Weißenmoor eingedrungen. Zuvor hatten sie ein Vorhängeschloss geknackt. Aus der Werkstatt nahmen sie einen Holzspalter mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Bothel unter Telefon 04266/95568-0.

Müll am Wertstoffcontainer entsorgt

Visselhövede. Die Visselhöveder Polizei ermittelt derzeit gegen einen 22-jährigen Visselhöveder wegen illegaler Müllentsorgung. Der Mann steht im Verdacht Abfall aus einer Entrümpelung aus einem Wertstoffcontainer abgelegt zu haben.

