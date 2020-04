Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gestohlener Cadillac ausgebrannt in Firmenhalle gefunden ++

Rotenburg (ots)

Gestohlener Cadillac ausgebrannt in Firmenhalle gefunden

Zeven/Aspe. In der Nacht zum Donnerstag ist ein zu Wochenbeginn aus einer Scheune an der Straße Viehbrock in Wense gestohlener schwarzer Cadillac in Brand gesetzt worden. Das auffällige Fahrzeug mit dem Kennteichen ROW-DL 142 war nach dem Diebstahl von Zeugen im Stadtgebiet gesehen worden. Eine Fahndung durch die Polizei verlief jedoch ohne Erfolg. Am Donnerstagmorgen wurde der bereits ausgebrannte Cadillac in einer Firmenhalle an der Straße Tannenkamp entdeckt. Die näheren Umstände sind noch nicht geklärt. Die Zevener Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell