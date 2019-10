Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg

Sonsbeck - Zwei PKW gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg / Sonsbeck (ots)

Autodiebe suchten in der Zeit von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 06.00 Uhr, den Ortsteil Orsoy heim. Hier stahlen sie einen Ford S-Max, der an einer Grundstücksauffahrt an der Straße Kuhdyk abgestellt war. Der schwarze Van ist auf das Kennzeichen SU-DO 3130 zugelassen.

In Sonsbeck stahlen Unbekannte innerhalb weniger Stunden einen schwarzen Jaguar Land Rover mit dem Kennzeichen WES-AT 992. Sie entwendeten das hochwertige Fahrzeug, am Mittwoch, in der Zeit von 03.00 Uhr bis 07.40 Uhr, von der Straße Loewenkamp.

Wer Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0 und mit der Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420, in Verbindung zu setzen.

