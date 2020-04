Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Radfahrer angefahren ++ Vandalismus am Kindergarten ++ Auto war nicht versichert ++

Rotenburg (ots)

Radfahrer angefahren

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall im Schlehdornweg ist ein 23-jähriger Radfahrer am Sonntagvormittag verletzt worden. Eine 27-jährige Autofahrerin hatte kurz nach 11 Uhr mit ihrem Ford aus einer Grundstückausfahrt fahren wollen. Dabei achtete sie nicht auf den querenden Radler. Bei dem Zusammenstoß kam der junge Mann zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Am Auto und am Fahrrad entstand Sachschaden.

Vandalismus am Kindergarten

Ostervesede. Im Verlauf der vergangenen Tage haben Unbekannte auf dem Gelände des Kindergartens Ostervesede an der Benkeloher Straße randaliert. Mit einem PVC-Rohr schlugen sie ein Fenster eines Bauwagens der Einrichtung ein und richteten reichlich Unordnung an. Gestohlen haben die Unbekannten nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Scheeßel unter Telefon 04263/98516-0.

Auto war nicht versichert

Zeven. Am Sonntagmittag hat eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei einen 20-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 13.45 Uhr mit einem Audi unterwegs, bei dem der Versicherungsschutz abgelaufen war. Den 20-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

