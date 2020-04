Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Polizei zieht Pkw mit Mängeln aus dem Verkehr

Goch (ots)

Mit bereits auf den ersten Blick erkennbaren Sicherheitsmängeln haben Beamte der Polizeiwache Goch bereits am Ostermontag die Fahrt eines 27jährigen Mannes aus Goch beendet. Dieser war gegen 18.30 Uhr auf dem Heeskamp im Wege einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Seinen VW-Passat, so der Mann, habe er aus Rumänien importiert. Nach dem zwischenzeitlich vorliegenden Sachverständigengutachten waren in dem Fahrzeug u.a. unzulässig ein verstellbares Fahrwerk sowie veränderte Radkombinationen verbaut, wodurch die Räder an den Radkästen bereits deutliche Schleifspuren hinterlassen hatten. Weitere Mängel stellten eine unmittelbare Verkehrsgefährdung dar, so der Sachverständige weiter. (SI)

