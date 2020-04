Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Stoßstange beschädigt

Unfallverursacher flüchtet

Rees (ots)

Am Freitag (17.04.2020) wurde zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr ein auf dem öffentlichen Parkplatz einer Firma an der Empeler Straße geparkte Opel bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Opel war von der Fahrerin in einer Parktasche unmittelbar neben der Einfahrt zur Lieferantenzufahrt geparkt worden. Bei ihrer Rückkehr entdeckte sie Beschädigungen im rechten Bereich der hinteren Stoßstange. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell