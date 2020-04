Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kessel - schwarzer Jeep ohne Kennzeichen entwendet

Polizei sucht Zeugen

Goch-Kessel (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (16.04.2020) bis Samstag (18.04.2020) entwendeten unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz des Goch -Ness an der Kranenburger Straße abgestellten Jeep. Das schwarze Fahrzeug war bereits am Samstag (11.04.2020) ohne amtliche Kennzeichen vor Ort abgestellt worden und wurde am Donnerstagmorgen gegen 06:00 Uhr zuletzt gesehen. Am Samstagmorgen wurde dann gegen 06:00 Uhr festgestellt, dass das Fahrzeug nicht mehr vor Ort war.

Hinweise zu verdächtigen Personen, sowie zum Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell