Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Brand eines Toilettenhäuschens/ Polizei sucht Zeugen

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Freitag (17. April 2020) gegen 22.45 Uhr stellte ein Autofahrer an der Bedburger Straße auf einem Waldparkplatz, der zum Friedhof "FriedWald" gehört, ein brennendes Toilettenhäuschen fest. Die Feuerwehr musste das Feuer löschen. Die mobile Toilette brannte vollständig aus. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Feststellungen machen können. Zeugen können sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 melden. (as)

