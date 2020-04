Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Kupferskulptur vom Bauhofgelände gestohlen

Bereits in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag (14. April 2020) entwendeten unbekannte Täter eine Skulptur vom Gelände des Reeser Bauhofbetriebes an der Bergswicker Straße. Eine Anwohnerin hatte gegen 2:00 Uhr Lärm gehört. Die Diebe mussten zunächst über einen zwei Meter hohen Zaun klettern, um auf das Grundstück des Bauhofs zu gelangen. Das Kunstwerk - etwa 160cm hoch und aus Kupfer gefertigt - stand vor dem dortigen Verwaltungsgebäude. Da die Skulptur ein stattliches Gewicht von etwa 50 Kilo aufbringt, ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Täter am Werk waren. Zudem muss ein Fahrzeug für den Abtransport bereitgestanden haben. Die Kripo Emmerich erbittet Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen unter der Telefonnummer 02822 7830. Die entwendete Skulptur wurde von einem niederländischen Künstler gestaltet und war in der Vergangenheit in einer Freiluftausstellung der Stadt Rees zu sehen.(cs)

