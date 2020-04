Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mann begeht drei Ladendiebstähle in 45 Minuten ++ Einbruch in Lokschuppen der Moorbahn ++ Firmentransporter in der Pappelallee aufgebrochen ++ Kollision unter Radfahrern ++

Rotenburg (ots)

Mann begeht drei Ladendiebstähle in 45 Minuten

Zeven. Innerhalb einer Dreiviertelstunde hat ein 50-jähriger Zevener am Dienstagmittag drei Mal versucht, Alkohol in einem Einkaufsmarkt an der Straße Auf der Wort zu stehlen. Kurz nach 13 Uhr versuchte der Mann, Waren im Wert von rund 150 Euro ohne zu bezahlen aus dem Geschäft zu bekommen. Dabei wurde er erwischt. Um 13.40 Uhr startete er den nächsten Versuch. Diesmal hatte er Alkohol für etwa fünfzig Euro eingeladen. Auch das ging schief. Zehn Minuten später folgte der letzte Versuch. Er wurde erneut mit Waren im Wert von 75 Euro erwischt. Da der 50-Jährige in dem Geschäft ein Hausverbot hat, muss er sich neben den Ladendiebstählen auch wegen Hausfriedensbruch in mehreren Fällen verantworten.

Einbruch in Lokschuppen der Moorbahn

Tiste. In der vergangenen Woche sind unbekannte Täter in der Hauptstraße in einen Lokschuppen der Moorbahn Burgsittensen eingedrungen. Von Mittwoch auf Donnerstag brachen sie einen Schließriegel des Schuppens auf und stahlen alkoholische Getränke. Die Täter nahmen acht Kisten Krombacher Pils, drei Kartons Prosecco, einen Karton Grauer Burgunder und einen Karton Weißherbst mit. Ihre Beute dürften die Täter in ein Fahrzeug verladen haben. Deshalb bittet die Polizei in Sittensen Zeugen, die in dem Tatzeitraum etwas Ungewöhnliches bemerkt oder andere Hinweise haben, sich unter Telefon 04282/59414-0 zu melden.

Einbruch in Jagdhütte

Visselhövede. In den zurückliegenden Tagen sind unbekannte Täter in eine Jagdhütte in Delventhal eingedrungen. Mit einem Feldstein warfen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten auf diesem Weg in das kleine Häuschen, das an einem Nebenweg am Delventhaler Viehtrift steht. Beute haben die Unbekannten vermutlich nicht gemacht. Den Schaden, den die Täter dabei anrichteten, schätzt die Polizei auf rund fünfhundert Euro.

Firmentransporter in der Pappelallee aufgebrochen

Zeven. Unbekannte haben am Dienstagnachmittag in der Pappelallee ein Firmenfahrzeug aufgebrochen. Zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür eines weißen Renault Master ein und nahmen eine schwarze Herrengeldbörse aus einem Fach im Armaturenbrett heraus. Darin befanden sich Bargeld, Bankkarten und ein Personalausweis

Falsche Polizisten melden sich auch trotz Corona

Rotenburg/Zeven. Am Dienstag ist es in Rotenburg und Zeven zu mindestens drei Anrufen falscher Polizeibeamter gekommen. Zwischen 22.45 Uhr und 23 Uhr klingelte das Telefon bei zwei 81 und 88 Jahre alten Frauen in Rotenburg. In beiden Fällen gingen die Anrufer recht aggressiv vor und versuchten penetrant die persönlichen Verhältnisse der Seniorinnen heraus zu bekommen. Um 23.20 Uhr rief eine angebliche Kommissarin bei einer 76-jährigen Zevenerin an. Dort schilderte die falsche Polizistin zunächst einen Einbruch in der Nachbarschaft und erzählte, dass der Name der Seniorin auf einer sichergestellten Liste stehen würde. Möglicherweise würde ein Einbruch bei ihr bevorstehen. Alle drei Frauen behielten den Überblick und legten auf.

Drei Leute im Auto verstoßen gegen Corona-Verfügung

Zeven. Die Zevener Polizei hat in der Nacht zum Dienstag Bußgeldverfahren gegen zwei 23 und 25 Jahre alte Männer und eine 30-jährige Frau eingeleitet. Das Trio war gegen 3.30 Uhr in einem Auto in der Godenstedter Straße unterwegs. Weil sie nicht in einem Haushalt leben und nicht miteinander verwandt sind, verstießen sie gegen die Bestimmung der Allgemeinverordnung zur Eindämmung des Corona-Virus. Die Polizei trennte die Gruppe.

Vorfahrt missachtet - 34-jährige Autofahrerin verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Soltauer Straße/Elise-Averdiek-Straße ist am frühen Dienstagmorgen eine 34-jährige Autofahrerin verletzt worden. Ein 27-jähriger Autofahrer hatte gegen 5.45 Uhr die Vorfahrt der Frau missachtet. Beim Zusammenstoß ihres VW Polo mit dem Opel des Unfallverursachers zog sich die 34-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde im Rettungswagen in das Diakonieklinikum gefahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über fünftausend Euro.

Unfallflucht in der Potsdamer Straße - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich am frühen Dienstagmorgen in der Potsdamer Straße ereignet hat, bittet die Rotenburger um Hinweise. Vermutlich beim Wenden dürfte ein bislang noch unbekannter Fahrer gegen 5.15 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand gegenüber des E-Centers parkenden, braunen VW Polo gestoßen sein. Dabei entstand ein Sachschaden von mehr als eintausend Euro. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Mitteilungen bitte unter Telefon 04261/947-0.

Kollision unter Radfahrern

Rotenburg. Bei einer unglücklichen Kollision in der Verdener Straße zwischen Radfahrern sind am Dienstagnachmittag ein 22-jähriger Mann und ein 7-jähriges Mädchen verletzt worden. Der 22-Jährige hatte das Kind und die neben ihr fahrende Mutter vermutlich mit zu wenig Seitenabstand überholen wollen. Durch die Berührung kamen der Mann und das Kind zu Fall. Beide zogen sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Auffahrunfall vor der Ampel

Sittensen. Zu einem Auffahrunfall mit Folgen ist es am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße gekommen. Ein 54-jähriger Autofahrer hatte gegen 16.15 Uhr den vor einer roten Ampel stehenden VW Golf eines 56-jährigen Mannes vermutlich zu spät erkannt. Er fuhr mit seinem VW Golf auf den Vordermann auf. Der Mann im Auto vor der Ampel zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund zweitausend Euro.

