Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter werfen Scheiben eines Partei-Büros ein - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Lippe/ Lage -

In der Nacht von Donnerstag, 26.03.2020, auf Freitag, 27.03.2020, beschädigten Unbekannte mehrere Scheiben eines Büros einer politischen Partei an der Lange Straße in Lage. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld sucht Zeugen.

Am Donnerstag um 18:00 Uhr verschlossen Mitarbeiter das Parteibüro an der Lange Straße/ Bruchstraße. Freitagfrüh, gegen 04:45 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei über die beschädigten Schaufensterscheiben an dem Haus. Die Streifenbeamten stellten insgesamt fünf eingeworfene Fensterscheiben an dem Büro fest.

Der Staatsschutz Bielefeld nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0521-545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell