Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallflucht auf Parkplatz an der Kreisstraße 219 - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Unfallflucht auf Parkplatz an der Kreisstraße 219 - Polizei sucht Zeugen

Westerholz. Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag vergangener Woche an der Kreisstraße 219 zwischen Rotenburg und Westerholz ereignet hat, sucht die Scheeßeler Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwischen 13 Uhr und 17 Uhr dürfte der noch unbekannte Fahrer eines ebenfalls unbekannten Fahrzeugs auf dem Parkplatz an der Straße Pflahlsberg vermutlich beim Rangieren den Fahrradträger an einem goldfarbenen VW Golf mit Verdener Kennzeichen beschädigt haben. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Parkplatz ist von der Kreisstraße aus gut einzusehen. Mitteilungen bitte unter Telefon 04263/98516-0.

