Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz - Sonntag, 28.04.2019

Diepholz (ots)

Polizeiinspektion Diepholz

1) Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Am Samstag, 27.04.2019, um 10:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf einer Gemeindestraße zwischen Rehden und Wetschen. Ein 80jähriger Fahrzeugführer aus Wetschen befuhr mit seinem Pkw den Mühlenweg aus Wetschen kommend in Richtung Rehden. An der Kreuzung Mühlenweg / Schmiedestraße, bei der die Verkehrsregel "rechts vor links" zu beachten ist, übersah er einen von rechts kommenden Pkw, der auf der Schmiedestraße in Richtung B 214 unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher erlitt dadurch Schmerzen im Oberkörper und wurde zwecks Untersuchung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 45jährige Fahrzeugführer, die 38jährige Beifahrerin sowie ein sechsjähriges Kind aus dem anderen Fahrzeug (alle in Aachen wohnhaft) erlitten leichte Prellungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Polizeikommissariat Syke

1) Diebstahl einer Aktentasche bzw. eines Laptops

Am 27.04.2019, in der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr, kam es in Syke, in der Plackenstr, zum Diebstahl einer Aktentasche sowie eines Laptops, die der Geschädigte während eines Ladevorganges aus seinem PKW an diesem abgestellt hatte. Der Täter ist nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf etwa EUR 580,-. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

2) Führen eines Kfz unter dem Einfluss berauschender Mittel

Eine 20-jährige PKW-Führerin befährt Straßen des öffentlichen Verkehrsraumes in Schwarme, obwohl sie vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Blutprobenentnahme angeordnet. Der Vorfall ereignete sich am 28.04.2019, zwischen 02.30 und 02.35 Uhr.

Polizeikommissariat Sulingen

- Fehlanzeige -

Polizeikommissariat Weyhe

- Fehlanzeige -

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Telefon: 05441 / 971-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell