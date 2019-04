Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Mit gefälschtem Führerschein in Siendenburg unterwegs - Unfälle in Stuhr und Weyhe - Streit in Diepholz bringt einen Beteiligten ins Krankenhaus ---

Diepholz (ots)

Siedenburg - Mit gefälschtem Führerschein erwischt

Am gestrigen Donnerstag kontrollierte eine Streife der Polizei in Siedenburg auf der Speckenstraße den Fahrer eines PKW. Der 21-jährige Mann aus Serbien händigte den Beamten mehrere Ausweisdokumente aus verschiedenen Staaten aus, darunter einen serbischen Führerschein. Eine Überprüfung legte den Verdacht nahe, dass der Führerschein gefälscht war, der Mann musste daher mit auf die Wache. Hier wurde das Dokument genau in Augenschein genommen und als Totalfälschung erkannt. Gegen den 21-jährigen, der in Bruchhausen-Vilsen lebt, leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Die Weiterfahrt wurde natürlich untersagt.

Syke - Glasscheibe eingeworfen

Unbekannte Täter warfen in dem Zeitraum Montag, 22.04.2019, bis Mittwoch, 24.04.2019, die Glasscheibe der Eingangstür der Olympiahalle in Syke ein. Dazu verwendeten die Täter einen Mülleimer. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Syke unter 04242 - 969 -0.

Bassum - Einbruch

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Gebäude einer Palettenfabrik in der Carl-Zeiss-Straße ein. Die Täter gelangten durch ein Fenster im ersten Obergeschoss in das Gebäude. Hier durchsuchten sie systematisch nahezu alle Räume. Über das Diebesgut liegen noch keine Informationen vor. Der angerichtete Schaden beläuft sich nach ersten Informationen auf mehrere tausend Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Donnerstag den 25.04.2019 kam es um 09:00 Uhr kam es in Varrel auf der Varreler Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 63-jährigen Mercedes-Fahrerin aus Stuhr und einer 56-jährigen Radfahrerin aus Bremen. Die Autofahrerin übersah durch die blendende Sonne in einem Kreuzungsbereich die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand ein leichter Sachschaden. Die Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Donnerstag den 25.04.2019 um 12:50 Uhr kam es in Dreye auf dem Autobahnzubringer Arsten in Richtung Dreye zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Aus unerklärlichen Gründen bremste ein 77-jähriger Toyota-Fahrer aus Hilgermissen sein Fahrzeug im dortigen Kreuzungsbereich vollständig ab. Die beiden hinter ihm fahrenden Opel- und BMW-Fahrerinnen aus Weyhe konnten nicht mehr ausweichen und somit einen Zusammenstoß nicht verhindern. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 10500 Euro.

Diepholz - Streit führt ins Krankenhaus

Am gestrigen späten Nachmittag kam es im Stadtgebiet zu einem Streit zwischen einem 26-jährigen Mann aus Diepholz und einem 40-jährigen Diepholzer in Begleitung einer 27-jährigen Lembrucherin. Die Personen gerieten zunächst in verbalen Streit und wurden von der Polizei getrennt. Gegen 21.45 Uhr trafen die Kontrahenten in der Grünanlage "Müntepark" erneut aufeinander. Der Streit flammte wieder auf und der 26-Jähriger griff seine beiden Gegner tätlich an. Hierbei kam auch ein Taschenmesser zum Einsatz, mit dem der 26-Jährige den 40-Jährigen Verletzungen, Schnitte und Stiche, zufügte. Auch die 27-Jährige wurde durch das Messer an der Schulter verletzt. Die Polizei konnte den 26-Jährigen, trotz Widerstandes, festnehmen. Der 40-Jährige wurde ins Krankenhaus Diepholz eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei nach den Hintergründen der Auseinandersetzung laufen. Zeugen des Streites werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, 05441 / 9710, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell