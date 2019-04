Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfälle mit Verletzten in Rehden und Scholen - Brände in Twistringen und Wetschen ---

Diepholz (ots)

Scholen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am gestrigen Nachmittag kam es in Scholen zu einem Verkehrsunfall auf der Sulinger Straße (B61) in Fahrtrichtung Bassum. Um 14:26 Uhr beabsichtigte ein 38-jähriger Fahrer aus der Ukraine mit seinem Sattelzug einen vor ihm fahrenden Traktor zu überholen. Dessen 30-jähriger Fahrer aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen übersah den Überholvorgang und bog mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, wobei der Fahrer des Traktors leicht verletzt wurde. Er wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2100EUR.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstag den 23.04.2019 um 10:50 Uhr kam es in Stuhr auf der Stuhrer Landstraße in einer Rechtskurve zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastkraftwagen. Eine 89-jährige VW-Fahrerin aus Stuhr stieß in der Kurve mit einem 55-jährigen Lkw-Fahrer aus Hoya zusammen. Der Schaden an dem VW war so groß, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. An beiden Fahrzeugen ist laut Polizei ein Gesamtschaden von 6500 Euro entstanden. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Bruchhausen-Vilsen - Blumen entwendet

Unbekannte Täter kletterten an den vergangenen Ostertagen über einen etwa zwei Meter hohen Gartenzaun in der Langen Straße. Auf dem Grundstück eigneten sie sich aus einem offenstehenden Gewächshaus etwa 40 Blumenpflanzen an. Der geschätzte Sachschaden beträgt 120 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-969-0 entgegen.

Syke - 180 Liter Dieselkraftstoff abgezapft

Wie der Polizei erst gestern bekannt wurde, verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, 18.04.2019, bis Dienstag, 23.04.2019, gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Max-Planck-Straße. Auf dem Gelände zapften die Täter von einem geparkten Traktor etwa 180 Liter Dieselkraftstoff ab. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 325 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-969-0 entgegen.

Twistringen - Brand eines Strohballens

Aufgrund von fahrlässigem Handeln geriet gestern Morgen gegen 10 Uhr ein Strohballen im Marhorster Damm in Brand. Ein 27-jähriger Mann aus Marklohe führte trotz absoluter Trockenheit und teils böigem Wind Flexarbeiten in der Nähe des Strohballens durch. Nach aktuellem Ermittlungsstand verursachte der dadurch bedingte Funkenflug den Brand am Strohballen. Weitere Strohballen, welche neben dem in Brandgeratenen lagerten, konnten rechtzeitig beiseitegeschafft werden. Somit brannte lediglich ein Strohballen ab, wodurch ein geschätzter Sachschaden von etwa 50 Euro entstand.

Syke - Jugendliche beschädigen Pavillon

Ein Spaziergänger bemerkte gestern Abend gegen 20 Uhr drei Jugendliche, welche am "Hohen Berg" ein Feuer auf einer Grillstelle machten. Das Feuerholz dafür verschafften sie sich, indem sie Bretter eines Holzpavillions abrissen und zerkleinerten. Als der Spaziergänger die Jugendlichen auf ihr Verhalten ansprach, flüchteten diese mit ihren Fahrrädern. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-969-0 entgegen.

Syke - Sachbeschädigung an Gymnasium

Unbekannte Täter beschädigten über das Osterwochenende die Scheiben der Eingangstür des Kulturforums des Gymnasium Syke in der La-Chartre-Straße. Zudem wurden auf dem Schulhof mehrere Glasflaschen zerworfen und Mülleimer beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-969-0 entgegen.

Bassum - Verkehrsunfall

Gestern Mittag kollidierten gegen 13:45 Uhr in der Industriestraße zwei Autos miteinander. Eine 48-jährige Opelfahrerin aus Bruchhausen-Vilsen beabsichtigte von einem Grundstück nach links in die Industriestraße zu fahren. Dabei übersah sie einen 64-jährigen Audifahrer aus Syke, welcher die Industriestraße in Richtung Syke befuhr. Eine Kollision konnten beide Autofahrer nicht verhindern. Durch den Unfall entstand an den Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden von etwa 7 000 Euro.

Rehden - Unfall mit Verletzten

Bei einem Unfall an der Kreuzung Düversbrucher Straße / Wetscher Torfweg wurden am gestrigen Dienstag gegen 14.40 Uhr drei Mitfahrer in einem Pkw leicht verletzt. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta befuhr den Wetscher Torfweg und achtete an der Kreuzung Düversbrucher Straße nicht auf die Vorfahrt. Er kollidierte mit dem Pkw eines 66-Jährigen aus Damme. Die im PKW des 30-Jährigen befindlichen Mitfahrer (14, 10 und 9 Jahre) wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 35000 Euro.

Wetschen - Brand eines Rinderstalles

Das Stroh im Laufstall für Rinder eines Landwirtes in der Straße Bultmannsort fing am gestrigen Dienstag gegen 13.25 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Die Feuerwehr und andere Helfer haben die im Stall befindlichen Rinder schnell umquartiert. Durch schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr ein Ausbreiten des Feuers verhindern und den Brand schnell löschen. Die Polizei hat die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

