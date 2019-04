POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 21.04.2019

Polizeiinspektion Diepholz

Pressemitteilung der PI Diepholz vom 21.04.2019

Ströhen - Brand von Tannen

Am 20.04.2019, gegen 18:46 Uhr, kam es in 49419 Ströhen in der Jahnstraße zu einem Brand einer Baumreihe. Das dortige betriebene Osterfeuer schlug aufgrund einer Windböe und Funkenflug auf die umliegende Grünfläche sowie Tannen über. Ca. 20m der Baumreihe gerieten dadurch in Vollbrand. Bei den ersten eigenständigen Löscharbeiten wurde eine Person durch oberflächliche Brandverletzungen an den Händen leicht verletzt. Die weiteren Löscharbeiten erfolgten durch die Feuerwehr Ströhen.

Hüde - Urkundenfälschung

Am 20.04.2019 gegen 22:30 Uhr wurde auf der Osnabrücker Straße in 49448 Hüde ein 37-jähriger aus Hüde mit seinem Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige sein Fahrzeug führte, obwohl dieses nicht zugelassen war. Zudem waren an dem Pkw Kennzeichen angebracht, welche für ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wetschen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 21.04.2019, gegen 04:00 Uhr kam es in 49453 Wetschen auf der Diepholzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger aus Barver befährt die Diepholzer Straße aus Diepholz kommend in Richtung Wetschen. Kurz nach dem Ortseingang von Wetschen kommt er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw überschlug sich hierbei. Der Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol sein Fahrzeug geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,78 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Diepholz/Lemförde - Verkehrsunfall mit entwendetem Pkw

Am 21.04.2019 in der Zeit von 03:55 Uhr bis 04:30 Uhr kam es im Bereich Hauptstraße und Obere Bergstraße in 49448 Lemförde zu mehreren versuchten Diebstählen aus Pkw und zwei Wohnhäusern. Im Verdacht steht ein 20-jähriger aus Ostercappeln. In einem Fall gelangt es dem Täter Fahrzeugschlüssel zu einem Pkw zu erlangen. Mit diesem verunfallt er in 49356 Diepholz auf der Ortsumgehung. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Er konnte jedoch in unmittelbarer Nähe angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Bei dem Fahrzeugführer konnten Gegenstände aufgefunden werden, welche zuvor entwendet wurden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer den entwendeten Pkw unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Martfeld - Versuchter Dieseldiebstahl

Am 20.04.2019, gegen 23:05 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter Dieselkraftstoff von einem Grundstück im Eichenweg in Martfeld zu entwenden. Die Täter flüchteten nach ihrer Entdeckung ohne Diebesgut. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242-9690.

Twistringen - Brand von Strohrundballen

Am 20.04.2019, gegen 19:45 Uhr, gerieten ca. 180 Strohrundballen auf einem Grundstück Am Ringwall in Twistringen in Brand. Die Strohrundballen brannten unter Aufsicht der Feuerwehr komplett nieder. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde der Brand durch den Funkenflug eines im Nahbereich angemeldeten Osterfeuers verursacht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca.5000 Euro.

Syke - Brand einer Böschung im Bereich einer Gleisanlage

Am 20.04.2019, gegen 20:15 Uhr, kam es in Bruchhausen-Vilsen / OT Wöpse, zu einem Böschungsbrand im Bereich der Gleisanlage der Museumsbahn an der Straße Wöpser Steinkuhle. Der Böschungsbrand erstreckte sich auf einer Länge von ca.50m und konnte durch die freiwillige Feuerwehr abgelöscht werden. Ob Schäden an der Gleisanlage entstanden sind konnte abschließend vor Ort noch nicht geklärt werden. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde das Brandgeschehen vermutlich durch ein unmittelbar im Nahbereich angemeldetes Osterfeuer ausgelöst.

Syke - Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am 20.04.2019, um 22:03 Uhr, kam es in Syke / OT Heiligenfelde, auf der Straße Fuchsberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Opel Vectra mit DH-Kennzeichen streifte im Vorbeifahren einen geparkten Pkw Daimler-Benz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242-9690 zu melden.

Asendorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Am 20.04.2019, in der Zeit von 19:55 Uhr bis 21:58 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus im Steimker Weg in Asendorf ein. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und entwendeten einen Tresor. Nach dem Verlassen der Tatörtlichkeit konnten die Täter unerkannt flüchten. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei in Diepholz unter der Rufnummer 05441 - 9710 gemeldet werden.

Stuhr - Diebstahl aus Pkw in Stuhr

Am 20.04.2019 in der Zeit von 19:30Uhr bis 19:45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Innenraum ihres Pkw Ford am Friedhof Heiligenrode. Aus diesem entwendeten sie eine Handtasche mit Portemonnaie und Smartphone. Es entstand ein Schaden von knapp 1000 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Unglücklich erwischte es einen 57-jährigen Kradfahrer aus Ganderkesee, als er von der Heiligenroder Straße in Stuhr am 20.04.2019 gegen 09:45 Uhr nach links in die Straße An der Wassermühle in Stuhr Heiligenrode abbiegen wollte. Hierbei wurde er vermutlich infolge Unachtsamkeit von einem 77-jährigen Stuhrer übersehen, der zur gleichen Zeit mit seinem VW Golf aus der Straße An der Wassermühle auf die bevorrechtigte Heiligenroder Straße einbiegen wollte. Durch den Anstoß stürzte der Kradfahrer, verletzte sich aber nur leicht. Am Krad entstand ein geschätzter Schaden von 500 Euro.

Schwaförden - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Bei der Kontrolle eines Kleinkraftrades am 20.04.2019 gegen 10:40 Uhr in der Hauptstraße in 27252 Schwaförden stellten die einschreitenden Polizeibeamten fest, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeuges seine Gültigkeit verloren hatte. Gegen die 17-jährige Fahrzeugführerin aus der Samtgemeinde Schwaförden sowie den Fahrzeughalter wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

