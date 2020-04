Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Und dann gab es noch einen Mann,

Rostock (ots)

der in der Nacht von Ostersonntag zu Ostermontag an der verschlossenen Eingangstür eines Hotels in der Rostocker Innenstadt klopfte. Als der Concierge ihm die Tür öffnete, begab sich der 40-jährige Rostocker direkt zum Klavier im Foyer. Er setzte sich auf den Hocker und zündete sich eine Zigarette an. Als die Mitarbeiter ihn baten, das Hotel zu verlassen, entgegnete der Mann ihnen, dass er der Besitzer des Hotels sei und jetzt doch alle Gäste das Haus verlassen mögen.

Als der Mann nicht reagierte und stattdessen zunehmend angriffslustiger wurde, riefen die Mitarbeiter die Polizei. Die Polizeibeamten forderten den Mann ebenfalls mehrfach auf, das Hotel zu verlassen. Nachdem er dann noch immer auf seinem Hocker sitzen blieb, wurde er durch die Beamten auf die Straße begleitet. Hier leistete der Mann erheblichen körperlichen Widerstand. Bis zur Klärung der Identität verblieb der Rostocker in Gewahrsam bei der Polizei. Es wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen.

