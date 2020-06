Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Warenbetrug

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 05.06.2020 - 22.06.2020

Gleich zwei Fälle von im Internet bestellten, aber nicht gelieferten Waren, verzeichnet aktuell die Polizei in Einbeck. Ein 37jähriger Einbecker kaufte über Ebay Kleinanzeigen 2 Alexa Amazon Echo Dot.für 30,-Euro. Eine ebenfalls aus Einbeck stammende 31jährige Frau erwarb über eine Facebookseite ein paar Schuhe im Wert von 80,-Euro. Beide Personen bezahlten ihre Waren über den Bezahldienst PayPal- friends. Bis zum heutigen Tag wurden die Waren nicht geliefert. Die Polizei in Einbeck hat in beiden Fällen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

