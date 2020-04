Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gefährliche Körperverletzung

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 22:50 Uhr kam es in der Winkelstraße in Konstanz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein Mann nicht unerheblich verletzt wurde. Aufgrund vorausgegangener Streitigkeiten wurde ein 22-jähriger Mann auf offener Straße durch zwei namentlich bekannte Tatverdächtige angesprochen und es entwickelte sich erneut ein Streitgespräch. Im weiteren Verlauf schlug einer der Männer dem Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Auch am Boden liegend schlug einer der Männer weiter auf ihn ein und der andere Mann führte Fußtritte zum Kopf des Geschädigten durch. Nachdem Anwohner auf den Vorgang aufmerksam wurden und sich bemerkbar machten, gingen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 20 Jahren flüchtig. Der Geschädigte erlitt Prellungen und eine gebrochene Nase. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Tatverdächtigen eingeleitet. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531/995-2222 erbeten.

