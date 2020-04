Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Tödlicher Motorradunfall

Rottweil (ots)

Am Samstag gegen 13:56 Uhr ereignete sich auf der Neufraer Straße (alte B14) bei Rottweil ein tragischer Verkehrsunfall, bei welchem ein 31-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der 31-jährige Mann hatte sich ein Motorrad der Marke Triumph ausgeliehen und befuhr damit die Neufraer Straße von Rottweil in Fahrtrichtung Neufra. Kurz nach dem Umspannwerk setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pkws an und bemerkte hierbei einen entgegenkommenden Pkw mutmaßlich zu spät. Der Mann leitete noch eine Vollbremsung ein, verlor hierbei die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Mercedes Benz. Hierbei zog sich der 31-jährige Mann schwere Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 35-jährige Fahrer des Mercedes Benz wurde lediglich leicht verletzt und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Am Motorrad und am Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10´000 Euro. Die Neufraer Straße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 17:00 Uhr gesperrt.

