Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verursachte ein 70-Jähriger mit seinem BMW am Montag gegen 15:45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Stuttgart - Feuerbach und Stuttgart - Zuffenhausen einen Verkehrsunfall mit insgesamt circa 22.000 Euro Sachschaden. Der Mann konnte sein Fahrzeug offensichtlich vor dem Stauende nicht mehr abbremsen und sah sich wohl gezwungen auf die linke Fahrspur auszuweichen. Dabei verlor er augenscheinlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in der Folge gegen die Schutzplanke und schleuderte anschließend zurück auf die mittlere Fahrspur. Dabei kollidierte er noch mit dem Lieferwagen eines 34-Jährigen. Der BMW blieb letztlich um 180-Grad gedreht auf der mittleren Fahrspur stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung war die Fahrbahn an der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt. Es entwickelte sich ein langer Rückstau.

