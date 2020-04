Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: SBK

VS-Schwenningen (ots)

Aggressiver Ladendieb (17.04.2020)

VS-Schwenningen - Aggressiv zeigte sich ein 32-jähriger syrischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Villingen-Schwenningen, der am Freitagnachmittag gegen 13.45 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Kronenstraße zwei Parfümartikel im Gesamtwert von 160 Euro entwendete und sich nach der Feststellung des Diebstahls durch Flucht aus dem Drogeriemarkt seiner Verantwortung zu entziehen versuchte, was mehrere Mitarbeiter des geschädigten Geschäftes unterbanden. Seine Aggressivität steigerte sich nach der Festnahme und dem Verbringen zur Dienststelle des Polizeireviers Schwenningen, weshalb eine Gewahrsamnahme des erheblich betrunkenen Tatverdächtigen und schließlich die Aufnahme in einem psychiatrischen Krankenhaus erforderlich wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

POK Markus Schmidt

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell