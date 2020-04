Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer (17.04.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Schwere Verletzungen erlitt der 74 Jahre alte Lenker einer Harley-Davidson, der am heutigen Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr die Landesstraße 226 aus Richtung Radolfzell in Fahrtrichtung Steißlingen befuhr und im Bereich Sandgruben nach Passieren der Einmündung der Kreisstraße 6163 in die Landesstraße 226 zum Überholen des vorausfahrenden Ford mit Pkw-Anhänger eines 24-jährigen Pkw-Lenkers ansetzte. Der Lenker des Pkw mit Anhänger bog von der Landesstraße 226 nach links auf einen Feldweg ab und wurde vorher nicht auf den überholenden Motorradfahrer aufmerksam, weshalb es trotz einer Gefahrenbremsung des Motorradfahres zur Kollision kam.

Der Lenker der Harley-Davidson zog sich bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Beide an dem Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeugführer hatten vor dem Zusammenstoß die durchgängige Mittelmarkierung der Fahrbahn überfahren und somit beim Überholen bzw. beim Linksabbiegen nicht beachtet.

