Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Pkw-Insassin (16.04.2020)

Trossingen (ots)

Eine leicht verletzte Pkw-Insassin und Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro waren die Folgen eines Auffahrunfalles, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße 433 am Ortsausgang von Trossingen (Straße "In Steppach) in Fahrtrichtung Deißlingen ereignete.

Der 20-jährige Lenker VW Fox befuhr die Landesstraße aus Richtung Stadtmitte in Fahrtrichtung Deißlingen. Er übersah, dass der vorausfahrende, 26-jährige Lenker eines Audi A4 Avant wegen eines davor zum Linksabbiegen wartenden Pkw im Bereich der dortigen Tankstelle bis zum Stillstand abbremsen musste und fuhr auf den Audi auf.

Die 31-jährige Beifahrerin aus dem Audi klagte nach dem Verkehrsunfall über Nackenschmerzen. Ein Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich.

