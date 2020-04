Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt (17.04.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag gegen 10 Uhr im Karpfenweg ereignete. Eine 32-Jährige fuhr mit ihrem Opel rückwärts aus einer Einfahrt auf die Straße. Da ihr eine Garagenmauer die Sicht erschwerte übersah sie einen 68-Jährigen, der in diesem Moment mit seinem Suzuki vorbeifuhr. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Den Schaden am Suzuki schätzte die Polizei auf 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell