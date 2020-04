Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 17.04.2020 Ermittlungsverfahren wegen illegalem Handel mit Kokain

Villingen-Schwenningen (ots)

Wegen illegalem Handel mit Kokain ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Rottweil gegen einen 23-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz im Schwarzwald-Baar-Kreis, der am Dienstag durch Spezialkräfte der Polizei festgenommen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen deckte sich der Tatverdächtige seit einem halben Jahr mehrfach bei seinem Lieferanten in einem Nachbarlandkreis mit Kokain ein, das er gewinnbringend im Schwarzwald-Baar-Kreis verkaufte. Die Festnahme des Mannes führte gleichzeitig zur Sicherstellung einer nicht geringen Menge (1,2 kg) Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund 70.000 Euro. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Villingen vorgeführt, der anordnete, den Festgenommenen in Untersuchungshaft zu nehmen. Der 23-Jährige wurde nach der richterlichen Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

