Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

TUT) Feststellung der Tatverdächtigen eines Gewaltdeliktes in Imbissgaststätte (25.02.2020)

Immendingen (ots)

Umfangreiche und intensive Ermittlungen der Polizei zahlen sich aus. So ermittelten die Polizeibeamten des Polizeipostens Immendingen die beiden Tatverdächtigen, die am Dienstag, dem 25.02.2020 in einer Imbissgaststätte in Immendingen randalierten und gewalttätig gegen das Personal der Gaststätte vorgingen.

Das Polizeipräsidium Konstanz berichtete noch am Tattag in einer Pressemeldung über den Vorfall. Die Pressemeldung ist im Presseportal des Polizeipräsidiums Konstanz unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4530518 eingestellt.

Als Tatverdächtige ermittelt wurden zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 32 und 36 Jahren mit Erstwohnsitz in Warschau. Beide sind als Subunternehmer einer Wohnungsbaugesellschaft tätig und waren ohne Meldung beim Einwohnermeldeamt der Gemeinde Immendingen in einer leerstehenden Wohnung der Gesellschaft in Immendingen untergebracht.

Im Zusammenhang mit einer von dieser Wohnung ausgehenden Ruhestörung kam es am 27.03.2020 zur Überprüfung der Wohnung durch das Polizeirevier Tuttlingen, was den Polizeiposten Immendingen auf die Spur der Tatverdächtigen führte. Mangels der vorgeschriebenen Meldung des Wohnverhältnisses bei der Gemeinde ergab die Überprüfung der Bürger mit polnischer Staatsangehörigkeit im Gemeindegebiet vorher keinen Hinweis auf die Tatverdächtigen.

Etwaige Verstöße gegen das Meldegesetz führen voraussichtlich zur Einleitung von Bußgeldverfahren gegen die Verantwortlichen.

Von den beiden Tatverdächtigen wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Rottweil zur Sicherung der zu erwartenden Geldstrafen bereits Sicherheitsleistungen erhoben.

