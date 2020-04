Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Alkoholisierter Randalierer wirft Verkehrszeichen um 16.4.20, 23.45 Uhr

Rottweil (ots)

Am späten Donnerstagabend hat ein Zeuge einen Randalierer in der Königstraße bemerkt und dies sofort der Polizei mitgeteilt. Der Mann hätte mutwillig Verkehrszeichen umgeworfen und quer über der Fahrbahn liegen lassen, so der Hinweisgeber. Eine Streife der Verkehrspolizei erkannte aufgrund der guten Personenbeschreibung im Bereich des Römerbades einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf. Nach der Personalienfeststellung war klar, dass der 28-Jährige, der bereits einschlägig bekannt war, für die Tat in Frage kam. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss und verhielt sich zunächst aggressiv gegenüber den Beamten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, weil er vorsätzlich ein Hindernis in der Straße bereitet hat. Die Polizei Zimmern ob Rottweil bittet Verkehrsteilnehmer, die durch das umgestürzte Verkehrszeichen behindert wurden, sich unter 0741 348790 zu melden.

