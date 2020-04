Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Waldmössingen/RW) Waldarbeiter wird schwer verletzt 16.4.20, 20 Uhr

Waldmössingen (ots)

Bei Waldarbeiten im Gewann Beckenwäldle ist am Donnerstagabend ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Oberndorfer Polizei wurde der 55-Jährige beim Verladen von Holz von einer aufspringenden Bordwand eines Anhängers am Kopf getroffen. Der Schwerstverletzte musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die Feuerwehr Beffendorf war mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen am Einsatzort.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell