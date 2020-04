Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz/RW) Unfallflüchtiger hinterlässt Delle an VW-Tür 15.4.20

Sulz am Neckar (ots)

Eine heftige Delle hat ein Unbekannter mit einem weißen Auto an der Fahrertür eines VW Polo in der Neckarstraße hinterlassen. Die Polizei, die nun wegen Verkehrsunfallflucht mittelt, schätzt den am Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr angerichteten Schaden auf 800 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Sulz unter 07454 92746 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell