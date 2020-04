Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

VS) Sachbeschädigung an Bücherstand (13.04.2020)

Furtwangen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die im Zeitraum von 09. April bis 13. April am Marktplatz begangen wurde. Unbekannte zerstörten an der hinter dem Rathaus aufgestellten "Büchergondel" die Plexiglasscheibe und brannten mehrere Bücher an. Der hierdurch entstandene Schaden beträgt rund 3.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Furtwangen, Tel. 07720 / 8500-0, zu melden.

