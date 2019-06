Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Queichhambach - Altreifen illegal entsorgt

Bislang unbekannte Umweltsünder entsorgten in der Zeit vom 09.06.2019 bis zum 11.06.2019 insgesamt 17 Altreifen illegal auf dem Zufahrtsweg zum Sportplatz Queichhambach. In unmittelbarer Nähe zu den im Gebüsch abgelegten Altreifen fanden sich zudem mehrere Pakete mit verdorbenen Hähnchenschlegel. Wer Hinweise zu diesen illegalen Abfallentsorgungen, welche nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz geahndet werden, geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

