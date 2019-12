Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Unfallflucht mit hohem Sachschaden; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagabend, zwischen 18.30-19.45 Uhr, wurde ein Renault Modus beschädigt, der im Waldgartenweg, Höhe Anwesen Nr. 2 geparkt war. Der Sachschaden an dem Kleinwagen beträgt rund 5.000.- Euro. Nach den bisherigen Unfallermittlungen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw oder Sattelzug handeln. Hinweise bitte an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0.

