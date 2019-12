Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, Autofahrer leicht verletzt

Wiesloch (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Alten Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 8.000.- Euro entstand. Ein 75-Jähriger Autofahrer war gegen 14.30 Uhr aus unbekannten Gründen mit einen am Fahrbahnrand geparkten VW kollidiert. Dabei wurde der 75-Jährige leicht verletzt. Seine Beifahrerin blieb zum Glück unverletzt. Zu weiteren Untersuchungen wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

