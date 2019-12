Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Nußloch (ots)

In ein Wohnhaus "Am Herrenweg" brachen am Freitagnachmittag bislang unbekannte Täter ein.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, brachen der oder die unbekannten ein Fenster heraus und drangen so in die Wohnung ein.

Dort entwendeten sie Handtaschen und Armbanduhren. Auch einen Tresor ließen sie mitgehen. Auf welche Summe sich der Schaden beläuft, steht noch nicht fest.

Als Tatzeitraum dürfte 18-20 Uhr infrage kommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

