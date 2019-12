Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: Erneute in Schule eingedrungen; Zeugen gesucht

Bammental (ots)

Erneut drangen Unbekannte, wie schon am 26.12, in die Elsenztalschule am Herbert-Echner-Platz ein. Festgestellt wurde das zweite Eindringen am Freitagnachmittag, kurz vor 17 Uhr von einem Zeugen.

Die Beweggründe der Eindringlinge sind derzeit noch unbekannt. Ob etwas gestohlen wurde und/oder ein Schaden entstand, ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, gegebenenfalls auch wegen des Verdachts des Einbruchs, sind aufgenommen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

