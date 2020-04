Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

VS) Verkehrsunfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz (11.04.2020)

Donaueschingen (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines Pkw, der am Donnerstag zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr auf dem Norma-Parkplatz in der Bahnhofstraße einen grauen Mercedes-Benz 280 an der rechten Seite beschädigte. Ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell