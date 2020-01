Polizei Dortmund

POL-DO: Einsatz der Polizei an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0084

Die Polizei Dortmund war am heutigen Mittwochvormittag (22. Januar) mit starken Kräften am Klinikum für Kinder- und Jugendmedizin in der Dortmunder Innenstadt im Einsatz. Ursprünglicher Einsatzanlass war ein Randalierer.

Hintergrund war die geplante Inobhutnahme eines Säuglings durch Mitarbeiter des Jugendamts der Stadt Dortmund. Diese trafen dabei auf den Widerstand der Eltern des Kindes.

Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort. Gegen 12.20 Uhr konnte die Situation mit Unterstützung von Sondereinsatzkräften friedlich aufgelöst und das wenige Tage alte Kind in Obhut genommen werden. Die 31-jährige Mutter und ihr 25-jähriger Begleiter wurden in Gewahrsam genommen.

Alle Beteiligten bleiben unverletzt.

Hinweis für Medienvertreter: Für allgemeine Presseanfragen ist heute - wie gestern mit Pressemitteilung Nr. 0071 angekündigt - weiterhin die Leitstelle zuständig.

