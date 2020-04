Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte (16.04.2020)

Trossingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag meldete sich eine geschädigte Bürgerin bei der Polizei und berichtete, gegen 13.00 Uhr durch einen unbekannten Mann angerufen worden zu sein, der sich als Kriminalbeamter der Kriminalpolizei Rottweil ausgegeben und mitgeteilt habe, dass in einem Wohngebäude in ihrer Straße drei Einbrechern festgenommen worden seien und dass ihr Name auf der Liste der Einbrecher stehe. Der unbekannte Anrufer versuchte zusätzlich, die Geschädigte über Vermögenswerte auszufragen.

Die Rentnerin ließ sich nicht täuschen. Sie verständigte den Polizeiposten Trossingen über die Kontaktaufnahme des falschen Kriminalbeamten, der in betrügerischer Absicht handelte.

Dem Opfer des Anrufes ist kein Schaden entstanden. Beim Polizeiposten Trossingen wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen versuchten bandenmäßigen Betrugs eingeleitet.

