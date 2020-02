Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Siebenjähriger Junge schwer verletzt; Böblingen: Radfahrer leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Gärtringen: Siebenjähriger Junge schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstagnachmittag ein siebenjähriger Junge nach einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Kind lief gegen 15:15 Uhr mit seiner Mutter auf dem Gehweg in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes wollten beide die Fahrbahn überqueren und standen zunächst aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens am Fahrbahnrand. Der Junge rannte unvermittelt los und gegen die rechte Seite des Pkw eines 68-Jährigen. Dadurch stürzte er auf die Fahrbahn und wurde vermutlich von einem Rad im Bereich der Beine überrollt.

Böblingen: Radfahrer leicht verletzt

Beim Einfahren von der Tübinger Straße in die Schönbuchstraße hat ein 56-Jähriger Autofahrer am Freitagmorgen gegen 05:55 Uhr nicht auf einen bevorrechtigten Radfahrer geachtet, der von der Freiburger Allee kommend auf dem Radweg fuhr. Beim Zusammenstoß wurde der 48-Jährige über die Motorhaube des Audi geschleudert und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur ambulanten Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Auto entstand Sachschaden von jeweils ca. 500 Euro.

