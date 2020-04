Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Lkrs Rottweil

Schramberg-Sulgen (ots)

Sachbeschädigung an Kfz (16.04.2020-17.04.2020)

Schramberg-Sulgen - Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagvormittag auf dem Parkplatz zwischen Schule und Kindergarten im Wittumweg in Sulgen begangen wurde. Unbekannte Täter zerkratzten in diesem Zeitraum mit einem Werkzeug die beiden Fahrzeugtüren auf der linken Fahrzeugseite eines auf diesem Parkplatz stehenden Volkswagen T-Cross mit Rottweiler Kennzeichen und verursachten an dem fabrikneuen Pkw einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

POK Markus Schmidt

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell