Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Wetterbedingte Einsätze

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Auch heute - am dritten Sonntag in Folge - hat die Feuerwehr Iserlohn wieder mit dem markanten Wetter zu tun. Im Laufe des Vormittags galt es bereits mehre sturmbedingte Einsätze abzuarbeiten. In der Mehrzahl handelte es sich bis jetzt um abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume, abgedeckte Dachziegel oder lose Fassadenteile. Da mit weiteren Einsätzen gerechnet wird, sind aktuell einzelne Gerätehäuser im Stadtgebiet mit Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Eine entsprechende Wetterwarnung vor Windböen des Deutschen Wetterdienstes gilt noch bis in die Abendstunden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Iserlohn

Stefan Buchen

Telefon: 02371 / 806 - 6

E-Mail: pressestelle-feuerwehr@iserlohn.de

www.feuerwehr-iserlohn.de

www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell